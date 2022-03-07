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Ekonomi Malkara-Çanakkale otoyolu 19 Mart’ta trafiğe açılıyor
Ekonomi

Malkara-Çanakkale otoyolu 19 Mart’ta trafiğe açılıyor

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin Malkara-Çanakkale kesimi, 19 Mart’ta trafiğe açılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:17:00 -
Malkara-Çanakkale otoyolu 19 Mart’ta trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale kesiminin trafiğe açılması bakanlık tarafından onaylandı. Otoyolun bu kesimi 19 Mart’ta saat 00.01’den itibaren hizmet verecek. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ile çıkış yapılamayacak. Giriş ile çıkışları engellemek için kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen tel çitler veya duvarların açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

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