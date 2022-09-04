Malkara Belediyesi'nden onlarca kiralık dükkan

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleler, ilanla duyurulan gün ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak olup kira bedelleri KDV hariç bedelleri göstermektedir.

Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 200,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

İlanda aylık kısımda belirtilen kira bedelleri aylık peşin; yıllık kısımda belirtilen kira bedelleri ise yıllık peşin olarak tahsil edilecektir.

Park, kahvehane, bakkal, market, lokanta, bina vb. şekilde kiralanan işyerlerinin kullanım alanında bulunan bahçe ve çevresindeki yeşil alanın (çiçek, çim, ot vb.) bakımı, biçilmesi ve düzenlenmesi kiracının sorumluluğunda olup yerine getirilmemesi halinde kira sözleşmesi feshedilecektir.

Sıra Numarası 1 – 43 arasındaki ihalelere iştirak edecekler 20.09.2022 Salı Günü saat 16:00’a kadar;

Sıra Numarası 44 – 91 arasındaki ihalelere iştirak edecekler 21.09.2022 Çarşamba Günü saat 16:00’a kadar; istenen belgeleri tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız