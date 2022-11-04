Malkara Belediyesi onlarca iş yerini kiraya veriyor
Tekirdağ Malkara Belediyesi’ne ait ilanla özellikleri belirtilen toplam 51 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki İhaleler, belirtilen gün ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak.
Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 200,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
Kira bedelleri aylık peşin; yıllık kısımda belirtilen kira bedelleri yıllık peşin olarak tahsil edilecektir.
Park, kahvehane, bakkal, market, lokanta, bina vb. şekilde kiralanan işyerlerinin kullanım alanında bulunan bahçe ve çevresindeki yeşil alanın (çiçek, çim, ot vb.) bakımı, biçilmesi ve düzenlenmesi kiracının sorumluluğunda olup yerine getirilmemesi halinde Belediyemizce kira sözleşmesi feshedilecektir.
İhalelere iştirak edecekler 15.11.2022 Salı Günü saat 16:00’a kadar; aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
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