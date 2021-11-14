Maliyeti düşüren İnsansız Deniz Aracı üretildi

Gelişen teknolojiyle birlikte denizlerdeki hakimiyet önemini her geçen gün artırıyor. Günümüzde denizlerde araştırma ve bilgi toplama işlemleri devasa gemilerle ve yüksek maliyetlerle yapılıyor.

CNN'den aktarılan habere göre, İrlandalı XOCEAN firması tüm bu maliyeti ve hantallığı ortadan kaldıracak bir girişime imza attı. XOCEAN'ın ürettiği ortalama bir arabanın yarısı ağırlığındaki yeni insansız deniz aracı okyanus verilerini toplayan ve uydu aracılığıyla kıyıdaki uzmanlara gönderen sensörlerle donatıldı.

Şirket, üretilen İDA'ların okyanus araştırmalarının maliyetini ve emisyonlarını azaltırken güvenliği artırdığını açıkladı.

XOCEAN'ın kurucusu ve CEO'su James Ives, "Artık açık denizlere insansız ulaşabiliyor olmak demek tehlikeli bir ortam da yok demektir." ifadelerini kullandı.