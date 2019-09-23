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Maliye Bakanlığı'ndan IMF tepkisi: İYİ Parti ve CHP'nin görüşmesi...

Maliye Bakanlığından 'İYİ Parti-CHP-IMF görüşmesi'ne ilişkin yapılan açıklamada "IMF heyetinin bakanlığımız dışında çeştili geörüşmeler yapması tarfımızca uygun görülmemektedir" denildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:26
Maliye Bakanlığı'ndan IMF tepkisi: İYİ Parti ve CHP'nin görüşmesi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de bulunan IMF temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve "Madde IV Görüşmeleri" olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamının muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamının hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileriyle paylaşıldığı, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılmasının da yine Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, IMF'nin Bakanlık bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:26
  1. Maliye Bakanlığı
  2. CHP
  3. IMF
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Sen sen***Ben ben Sen sen***Ben ben 15 dk önce
    Maliye bakanlığı tepkini yüksek sesle göster. Ortada kuyu var yandan geç yapma.
  • Mesude aslanMesude aslan18 dk önce
    Madem neyden yaplır
  • İşsiz İşsiz 21 dk önce
    Yani "biz IMF ile görüşüyoruz" mu demiş?

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