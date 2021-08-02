Malili kadınlar Türkiye’deki muhalefetten daha ‘yerli’ çıktı! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti Afrika’ya uzandı

Hasan Eğrigöz

Batı Afrika ülkesi Malili kadınlar, Türkiye’deki muhalefet partilerinden daha yerli ve milli çıktı. Demokrasi ve Bağımsızlık için Afrika Dayanışması (SADI) partisinin Başkent Bamako'da 31 Temmuz Afrikalı Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenin etkinlikte 700 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerinin mücadelesi unutulmadı.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldığı etkinlikte Malili kadınlar, Türkiye’deki Vatan Partisi’nin koordinasyonuyla Diyarbakır anneleriyle görüntülü görüşerek annelere destek verdi.

Sesiniz buralara kadar geldi

Büyükelçi Onart Diyarbakır anneleriyle yapılan görüşmede, annelere hitaben, "Mücadeleniz buraya kadar ses getirdi. Uzak diyarlara kadar sesiniz duyuldu. Buradaki kadınlar da ne yazık ki terör mağduru. Dolayısıyla onlar da sizi çok iyi anladı, mesajlarınızı aldı. Gördüğünüz gibi sesiniz uzak coğrafyalarda da yankı buldu” dedi.

Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için...

Kadın örgütlenmesi "Aoua Keita Hareketi" adına okunan bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çabalıyor, mücadele ediyoruz" ifadelerinden de alıntı yapıldı.

PKK’ya ve HDP’ye şiddetle kınama

Bildiride şunlar kaydedildi: "Biz, Fransız emperyalizmi ve Mali'deki müttefikleri tarafından düzenlenen ve desteklenen terör eylemlerinde eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar olarak, bölücü örgütlerin, Türk gençlerinin beynini yıkayarak onları zorla alıkoymalarını şiddetle kınıyoruz. Diyarbakır annelerinin, çocuklarını kaçıranlar üzerinde baskı kurma kararlılığını destekliyoruz. Diyarbakır annelerine buradan dayanışma mesajı yolluyoruz. Türk milletine de bu mücadelesine desteğimizi sunuyoruz."

Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığının altı çizilerek, "Mali'de terör nedeniyle eşlerini, babalarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar Diyarbakır anneleriyle aynı mücadeleyi veriyor” ifadesine yer verildi.

