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Aktüel Malili devrik lider İbrahim Boubacar Keita, BAE'ye gidebilir
Aktüel

Malili devrik lider İbrahim Boubacar Keita, BAE'ye gidebilir

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:09:39 -
Malili devrik lider İbrahim Boubacar Keita, BAE'ye gidebilir

DAKAR (AA) - Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbe sonucu istifa eden ve inme geçiren Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın hastaneden çıktığı belirtilerek, tedavisine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam edileceği öne sürüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 2 Eylül'de başkent Bamako'daki bir hastaneye kaldırılan ve iskemik inme teşhisi konan Keita, taburcu edildi.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita da Keita'yı hastanede çıkmadan önce ziyaret etti.

Keita'nın ambulans uçakla daha önce de tedavi gördüğü BAE'ye gidebileceği iddia ediliyor.

Bazı kaynaklar da 75 yaşındaki devrik liderin Senegal'e sürgüne gönderileceğini söylüyor.

CNSP, 18 Ağustos'ta askeri kışlada alıkoyduğu Keita'yı 27 Ağustos'ta serbest bırakmış, o tarihten bu yana özel korumalı konutunda kalan Keita'ya, tedavisi için yurt dışına çıkış izni vermişti.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda, 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlar ile yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

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