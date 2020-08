Malili animasyon sanatçısı, Afrika'nın renkli yüzünü göstermek istiyor

DAKAR (AA) - FATMA ESMA ARSLAN/ALAATTİN DOĞRU - Malili animasyon sanatçısı ve çizer Dramane Minta, kıtanın 3 yerel dilinde hazırladığı tekerleme animasyonlarıyla kültürel mirasa katkı sağlarken, Afrika'nın değerlerini ve renklerini de hatırlatmayı amaçlıyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da yaşayan Minta, Mali'nin başkenti Bamako'da henüz çocukken bir hayal olarak başlayan çizim tutkusunun animasyonla nasıl buluştuğunu AA muhabirine anlattı.

Ailesi ticaretle ilgilenen Minta, o dönem çizim yeteneğini kimsenin ciddiye almadığını ve bu işten para kazanılacağına inanmadığını söyledi.

Minta, çizimlerine "hayat katmak" amacıyla animasyon bölümüne yönelmek istediğini ancak Afrika'da o yıllarda animasyon öğreten hiçbir okul bulunmadığını dile getirdi.

Liseden sonra tüm zamanını çevirim içi eğitimlerle animasyon öğrenmeye harcayan Minta, şöyle devam etti:

"Lise bitirme sınavlarına girdikten sonra amcamın yanında çalışmaya başladım. Fiziksel olarak amcamın iş yerindeydim ama tüm gün bilgisayarda çizim yapıyordum. Kimse ne ile uğraştığımı anlamıyordu. Bir gün amcam dayanamayıp 'tüm gün bilgisayar başında ne yapıyorsun?' diyerek isyan etti. O dönemin şartlarında Bamako'da hiç okuluna gitmeden animasyon öğrenmek imkansız gibi bir şeydi ama kendime daha doğrusu içimdeki tutkuya, öğrenme arzusuna inandım."

- "Çizimlerimde kıtanın renklerini göstermek istiyorum"

Minta, Youtube'dan video izleyerek animasyon öğrenmeye çalıştığı dönemde Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Senegal'de verilecek bir animasyon eğitimine başvurduğunu ve kıtada kabul alan 10 kişiden biri olduğunu vurguladı.

Eğitim için 2013'te geldiği Senegal'e yerleşen Minta, bir süre bir yazılım şirketinde çalıştığını ancak animasyon ve çizim tutkusundan vazgeçmediğini dile getirdi.

Minta, 2019'da kurduğu ve Simple Studio ismini verdiği şirketinin hikayesini de şöyle anlattı:

"Bu ismi özellikle seçtim çünkü çizimlerimin, animasyonlarımın arkasında çok basit bir mesaj var, birlik ve beraberlik. Sadece Afrika kıtasından bahsetmiyorum, tüm insanlığın birlik ve beraberliği. İnsanlığa fayda sağlayacak işler yapmayı istiyorum. Birçok alanda projeler hazırlıyorum ama en çok Afrika'nın güzelliklerini, değerlerini ve renklerini göstermeye çalışıyorum zira Afrika denilince akla açlık, terör, sefalet geliyor ancak bu kıta sadece bunlardan ibaret değil."

- Afrika tekerlemelerini 3 dilde "canlandırdı"

Minta, Afrika'nın 3 yerel dili Bambara, Nigala ve Luba-Kasai dilindeki tekerlemelere de çizimleriyle hayat veriyor.

Geçen yıl Afrika tekerlemeleri serisinin, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Abidjan Animasyon Filmleri Festivali'ndeki (FFAA) seçkide yer aldığını belirten Minta, yine aynı yıl Afrika'nın Cannes'ı olarak bilinen Burkina Faso'da düzenlenen FESPACO Film Festivali'ne de bir projesini sunmak üzere davet edildiğini söyledi.

- "Martin Luther King gibi benim de bir hayalim vardı"

Minta, çizime ilk başladığı dönemlerde Dragon Ball Z isimli anime dizisinden çok etkilendiğini ancak asıl ilham kaynağının siyahi bir aktivist olduğunu dile getirdi.

Genç animasyon sanatçısı şunları anlattı:

"Bana en çok ilham veren, bu yolda pes etmememi sağlayan Martin Luther King oldu. Onun 'Bir hayalim var (I have a dream)' konuşması bende özel bir yere sahip. Benim de bir hayalim vardı, ben de hayallerim için çabalıyordum. Barack Obama, 2008'deki başkanlık seçimi için kampanya düzenlediği sırada ben de amcamın dükkanında bilgisayarda gizlice çizim yapıyordum. Obama 'Yes we can' diyordu. Luther King'in hayalini bir bakıma Obama gerçekleştiriyordu. Ben de dünyanın bir ucunda kendi hayallerimi gerçekleştirmenin yolunu arıyordum."

Kendisin de Afrika'da tanınan bir yönetmen ve animasyon sanatçısı olma hayali kurduğunun altını çizen Minta, tüm dünyadan iş birliklerine açık olduğunu kaydetti.

Minta, kendisi gibi hayalleri olanlara ise şu tavsiyede bulundu:

"Şartlar ne olursa olsun hayallerinizden sakın vazgeçmeyin. Tutkuyla canla başla çalışın. Zor olacak, size belki kimse inanmayacak ama sebat ederseniz, yılmazsanız başaracağınıza inanın."