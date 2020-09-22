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Aktüel Mali'deki cuntadan, Batı Afrika blokuna "yaptırımları kaldır" çağrısı
Aktüel

Mali'deki cuntadan, Batı Afrika blokuna "yaptırımları kaldır" çağrısı

Cunta, ülkedeki yabancı askeri güçlere de destek olunması gerektiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:02:24 -
Mali'deki cuntadan, Batı Afrika blokuna "yaptırımları kaldır" çağrısı

DAKAR (AA) - Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan ve dün geçiş sürecinin cumhurbaşkanını belirleyen askeri cunta, Batı Afrika blokunun yaptırımları kaldırmasını istedi.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita, Mali'nin tam bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümünde bir konuşma yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) sivil cumhurbaşkanı şartını yerine getirdiklerini belirten Goita, ECOWAS'ın da Mali halkının refahı için uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Goita, halkın, "Mali ordusunun partnerleri" Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Fransa'nın Barkhane operasyonu ve Takuba görev gücünü de desteklemesi gerektiğini söyledi.

Bunun yanında, ECOWAS adına arabuluculuk görevinde bulunan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın yarın başkent Bamako'ya gelmesi bekleniyor.

- Fransa karşıtları sokağa iniyor

Öte yandan Fransa karşıtları, yerel saatle öğleden sonra Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanacak.

Gösteride, MINUSMA ve Barkhane operasyonlarına karşı da sloganlar atılacağı tahmin ediliyor.

Fransa'nın 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında, Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri görev yapıyor.

- Geçiş sürecine emekli asker liderlik edecek

Dün, geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığına emekli kurmay albay Bah N'Daw'ın getirildiği duyurulmuştu.

Bir dönem Savunma Bakanlığı da yapan 70 yaşındaki Bah'ın emekli olduğu için sivil sayılıp sayılmayacağı da tartışma yaratmıştı.

Geçiş sürecine liderlik edecek ismin sivil olması konusunda ısrarını sürdüren ECOWAS ise aksi durumda halihazırda yaptırım uygulanan Mali'nin topyekun bir ambargo ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.

ECOWAS, sivil bir cumhurbaşkanı belirlemek için CNSP'ye 23 Eylül'e kadar süre vermişti.

- 7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali'yle sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı şu an sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.


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