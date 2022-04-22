Mali'de Rus güçlerine bombalı saldırı!
Batı Afrika ülkesi Mali'nin orta kesiminde Rus paralı askerler bombalı saldırının hedefi oldu.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, 19 Nisan Salı günü Mopti bölgesindeki Hombori yerleşimi yakınlarında, Rus paralı askerler ve Mali ordu güçleri el yapımı patlayıcıyla hedef alındı.
Saldırıda en az bir Rus askeri danışmanın yanı sıra birçok Mali hükümeti askerinin de öldüğü ifade edildi.
AFP'nin bölge yetkililerine ve ordu belgelerine dayandırdığı habere göre, ölen Rus paralı askeri bölgedeki Sevare yerleşimine helikopterle tahliye edildi.
Bölgede El Kaide'nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'e (CNİM) aktif olarak faaliyet gösteriyordu.
Mali'deki cunta yönetimi, darbe sonrasında hızla Rusya'ya yaklaşmış, Rus paralı asker firması Wagner'i de ülkeye davet etmişti.
Bu durum ABD ve Fransa ile cunta yönetiminin arasını açmış, Fransa ülkedeki birçok noktadan çekilmişti.
Kaynak: Mepa News