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Dünya Mali'de patlama: Mısırlı askerler öldü
Dünya

Mali'de patlama: Mısırlı askerler öldü

Mali'de yola döşenen bombanın patlaması sonucu 2 Mısır askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:49:00 -
Mali'de patlama: Mısırlı askerler öldü

Mali'nin orta kesiminde gerçekleşen bombalı saldırıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü mensubu 2 Mısır askerinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Mali'nin orta kesiminde yola döşenen el yapımı patlayıcının Mısırlı birliğin aracının geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğü, diğer iki askerin de yaralandığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Salgado, Mısırlı Barış Gücü personelinin bölgedeki yakıt konvoyuna eşlik etmekteyken saldırıya uğradığını belirtti.

Mali'nin Timbuktu bölgesi yakınlarındaki Douentza kasabası yakınlarında meydana geldiği ifade edilen saldırıda el yapımı patlayıcının aracın geçişi uzaktan infilak ettirilmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

Çarşamba günü Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde BM Barış Gücü personelini taşıyan bir başka konvoya yönelik saldırıda Ürdünlü bir asker hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da yapılan oturumda alınan karara göre, MINUSMA'nın görev süresi 2022 yılının Haziran ayına kadar uzatılmıştı.

Mali'de saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde El Kaide'nin Batı Afrika kolu Nusret el İslam vel Muslimin grubunun etkin olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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