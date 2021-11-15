  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mali'de orduya saldırı! 4 asker öldü
Dünya

Mali'de orduya saldırı! 4 asker öldü

Mali’de orduyu düzenlenen saldırıda 4 asker öldü, 14 asker de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:35:00 -
Mali'de orduya saldırı! 4 asker öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Mali’nin kuzeybatısındaki Nara bölgesinin Guire kırsalında askerler saldırıya uğradı.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor:
Medya

Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor:

Dünyayı kasıp kavuran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli isimli dönem dizisini ekranlara g..
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üret..
İran’dan Türkiye açıklaması! ‘Uzun vadeli hazırlayacağız’
Dünya

İran’dan Türkiye açıklaması! ‘Uzun vadeli hazırlayacağız’

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ile uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlayacaklarını belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay