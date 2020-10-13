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Aktüel Mali'de ordu birliklerine saldırı: 12 ölü
Aktüel

Mali'de ordu birliklerine saldırı: 12 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:40:58 -
Mali'de ordu birliklerine saldırı: 12 ölü

DAKAR (AA) - Mali'de ordu birliklerine düzenlenen 2 ayrı saldırıda 12 asker yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan açıklamaya göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece ordu birlikleri, Burkina Faso sınırındaki Mopti kentinde saldırıya uğradı ve 9 kayıp verdi.

Bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerin bu sabah uğradığı saldırıda da 3 asker yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı.

Askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 9 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti yakınlarında da 27 Ağustos'ta radikal unsurların kurduğu pusuda, 4 asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.



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