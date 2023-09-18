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Dünya Mali'de isyancı gruplar askeri kapmları ele geçirdi
Dünya

Mali'de isyancı gruplar askeri kapmları ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-18 03:07:00 -
Mali'de isyancı gruplar askeri kapmları ele geçirdi

Mali'de 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları, orduya ait 2 kampı ele geçirdiklerini açıkladı.

Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) tarafından yapılan açıklamada, Timbuktu kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Lere ilçesinde Mali ordusuna ait 2 kampın ele geçirildiği belirtildi.

Mali ordusundan yapılan açıklamada da Lere'deki kampların saldırıya uğradığı kaydedildi ancak daha fazla bilgi verilmedi.

Sosyal medyada CMA'ya yakın hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda, CMA unsurlarının Mali ordusuna ait L-39 Albatros tipi eğitim uçağını düşürdüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı.

CMA ile Mali ordusu geçen hafta da yine kuzeydeki Gao bölgesinde yer alan Bourem kentinde karşı karşıya gelmişti. Çıkan çatışmada Mali ordusuna göre "46 terörist" etkisiz hale getirilmişti.

CMA tarafından yapılan açıklamada ise Bourem'de 97 askerin öldürüldüğü iddia edilmişti.
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Silah bırakan eski isyancılarla ordu arasındaki gerilim, Mali ordusunun Wagner paralı askerlerini ülkeye çağırmasıyla başlamış ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği üslerin kontrolünü orduya bırakmasıyla da tırmanışa geçmişti.

MINUSMA'nın çekilme süreci gerilimi artırdı

Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, Timbuktu şehrine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Ber'deki askeri kampı, 15 Ağustos'ta Mali ordusuna teslim etmişti.

Ordu ile MINUSMA arasındaki ilk devir teslim 3 Ağustos'ta Ogossagou'da yapılmış, MINUSMA orada kullandığı kampı yasalar gereği Mali ordusuna devretmişti.

Ber kasabası ise 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

Dolayısıyla CMA, MINUSMA'nın Ber'deki kampı Mali ordusuna teslim etmesine şiddetle karşı çıkmış ve bu durumun Cezayir Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunmuştu.

Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını belirtmişti.

MINUSMA'nın çekilme sürecinin 2. etabı daha da zorlu geçecek

MINUSMA, ağustosta başladığı çekilme sürecinde Ogassagou, Ber, Goundam ve Menaka kamplarını orduya bırakarak ülkede sahip olduğu 12 kamptan 4'ünü boşaltmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, çekilme sürecinin ilk etabının tamamlandığını, asıl ikinci etabın çok daha zor olacağını söyledi.

MINUSMA'nın çekilme sürecinin ikinci etabı CMA'nın kontrolündeki Kidal ve çevresindeki kampları kapsıyor.

CMA kontrolündeki bölgede yer alan kampların ordunun eline geçmesi halinde, CMA ile ordu arasındaki gerilimin had safhaya çıkacağından endişe ediliyor.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.


Kaynak: AA

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