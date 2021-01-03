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Dünya Mali'de Fransa'nın kayıpları artıyor! Bombalı saldırı düzenlediler
Dünya

Mali'de Fransa'nın kayıpları artıyor! Bombalı saldırı düzenlediler

Mali'de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 2 Fransız askeri, araçlarına yapılan bombalı saldırıda öldü, 1 asker yaralandı. Geçtiğimiz günlerde Fransız ordusuna mensup 3 asker yine bir bombalı saldırıda öldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 03:12:00 -
Mali'de Fransa'nın kayıpları artıyor! Bombalı saldırı düzenlediler

Mali'de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 2 Fransız askeri, araçlarına yapılan bombalı saldırıda öldü, 1 asker yaralandı.Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Meneka bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlere bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bombanın patlaması sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1'inin yaralandığı vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi. Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık'ta, Fransa'nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti. 3 askerin öldüğü bu saldırıyı ise El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli kolu üstlenmişti. Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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