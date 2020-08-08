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Aktüel

Mali'de feshedilen Anayasa Mahkemesine 9 üye atandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:41:52 -
Mali'de feshedilen Anayasa Mahkemesine 9 üye atandı

DAKAR (AA) - Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın kendisine karşı düzenlenen protestonun ardından feshettiği Anayasa Mahkemesine 9 üye atandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Keita, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atadı.

Cumhurbaşkanı Keita, 10 Temmuz'da kendisine karşı düzenlenen ve en az 4 kişinin öldüğü gösterinin ardından 12 Temmuz'da Anayasa Mahkemesini feshettiğini açıklamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali'de siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da yaptıkları acil toplantıda Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı.

- Mali'de siyasi kriz

Ülkede mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için gösteriler düzenleniyor.

Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin, mart-nisan aylarında düzenlenen iki turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Göstericiler 10 Temmuz'da başlayan protestolarda ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.


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