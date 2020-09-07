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Dünya Mali’de devrik lider BAE’ye kaçtı
Dünya

Mali’de devrik lider BAE’ye kaçtı

Mali’de 18 Ağustos’ta yapılan darbeyle istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın tedavi için Mali’den ayrıldığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:11:00 -
Mali’de devrik lider BAE’ye kaçtı

Yerel basındaki haberlere göre, iskemik inme teşhisi konan Keita, tedavi için BAE’nin Abu Dabi kentine gitmek üzere başkent Bamako’dan ayrıldı. Bamako’da 2 Eylül’de hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Keita, 4 Eylül’de taburcu edilmişti. Darbeciler, 18 Ağustos’ta askeri kışlada alıkoydukları Keita’yı 27 Ağustos’ta serbest bırakmıştı.

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