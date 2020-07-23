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Aktüel

Mali'de bir Fransız askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 22:09:45 -
Mali'de bir Fransız askeri öldü

PARİS (AA) - Mali'de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan bir Fransız asker yaşamını yitirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de silahlı terörist grupla mücadele sırasında bir Fransız askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da olayda 2 Fransız askerin yaralandığı belirtildi.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.


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