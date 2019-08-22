Mali'de askeri konvoya saldırı: 5 ölü

ANKARA (AA) - Mali'nin merkezinde askeri bir konvoya yönelik silahlı saldırıda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basındaki haberlere göre, Mali ordusuna ait askeri araçlara eşlik eden 20 kişilik askeri birlik, Boni ve Hombori kentleri arasındaki Nokara beldesinde pusuya düşürüldü. Silahlı kişilerin konvoyun üzerine ateş açması sonucu 4'ü asker 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı. Konvoydaki askeri araçlardan 2'sini ateşe veren saldırganların ayrıca 2 askeri kaçırdığı iddia edildi. Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, Mali'de güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.





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