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Aktüel Mali'de 6 ay esir tutulduktan sonra serbest kalan muhalefet lideri Kovid-19'dan öldü
Aktüel

Mali'de 6 ay esir tutulduktan sonra serbest kalan muhalefet lideri Kovid-19'dan öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:37:31 -
Mali'de 6 ay esir tutulduktan sonra serbest kalan muhalefet lideri Kovid-19'dan öldü

DAKAR (AA) - Mali'de silahlı gruplarca martta kaçırılan ve ekimde serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, 70 yaşındaki Cisse, tedavi için gittiği Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mali'de 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi seçim kampanyasını yürüten Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) lideri Cisse ve 11 kişilik ekibi, 25 Mart'ta silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

O tarihte esir alınan Cisse, Fransız insani yardım görevlisi Petronin, Nijer'de kaçırılan İtalyan vatandaşları Nicola Chiacchio ve rahip Pier Luigi Maccalli ile 8 Ekim'de serbest bırakılmıştı.

Cisse, akabinde verdiği röportajlarda, esir alındığı dönemde Sahra Çölü'nde "oradan oraya sürüklendiğini" ve 6 ay boyunca 20 kere yer değiştirdiğini söylemişti.

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