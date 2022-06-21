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Dünya Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılar sonrası 3 günlük ulusal yas
Dünya

Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılar sonrası 3 günlük ulusal yas

Mali'nin iç kesimlerinde 132 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-21 07:58:00 -
Mali'de 132 sivilin öldüğü saldırılar sonrası 3 günlük ulusal yas

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bankass ilçesine bağlı 3 köye düzenlenen terör saldırılarında 132 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası 21 Haziran'dan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu düzenlenen terör saldırılarında 132 sivil yaşamını yitirmiş, hükümet saldırıları şiddetle kınamıştı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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