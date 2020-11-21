Mali tatil ne zaman?

Mali tatil süresi, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler dahilinde yapılmaktadır. 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması durumunda, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacaktır." hükmü bulunmaktadır.

Dolayısıyla fıkra hükmünde mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci günü başlayarak temmuz ayının yirminci günü tamamlanır.

Buna göre mali tatilin ilk defa uygulanacağı 2007 yılında, 30 Haziran 2007 günü resmi tatil olan cumartesi gününe denk geldiğinden ve temmuz ayının ilk iş günü de 2 Temmuz 2007 olduğundan; mali tatil, 3 Temmuz 2007 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2007 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.