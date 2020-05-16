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Mali ordusu, 30 teröristi etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:20:52 -
Mali ordusu, 30 teröristi etkisiz hale getirdi

DAKAR (AA) - Mali ordusu, Burkina Faso sınırı yakınlarında 30 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Ordunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, askerlerin Burkina Faso sınırı yakınlarında dün öğleden sonra operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 30 kadar teröristi etkisiz hale getirdiği vurgulanan açıklamada, teröristlerin elindeki 25 kadar motosiklet ve çok sayıda ekipman ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Burkina Faso sınırı yakınlarındaki askeri noktalar, bölgede faaliyet gösteren terörist grupların saldırılarına maruz kalıyor.

Sınır yakınlarındaki Dioura bölgesindeki askeri kampa 17 Mart'ta düzenlenen saldırıda 26 Mali askeri hayatını kaybetmişti.

Ordu geçen ay, aynı bölgede 15 teröristi etkisiz hale getirmişti.

- Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar ülkedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.


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