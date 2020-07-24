  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mali, hava ve kara sınırlarını açıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-24 21:37:05 -
Mali, hava ve kara sınırlarını açıyor

DAKAR (AA) - Mali'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapattığı hava sınırlarını yarından itibaren açacağını duyurdu.

Başbakan Boubou Cisse yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının son durumu göz önüne alınarak hava sınırlarının yarından itibaren, kara sınırlarının da 31 Temmuz'dan itibaren açılacağını belirtti.

Cisse, ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde normal çalışma saatlerine dönüleceğini bildirdi.

Mali Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının son verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 123 kişi hayatını kaybederken 1901 kişi iyileşti.

Mali, hava ve kara sınırlarını ülkede ilk vakalar tespit edilmeden 8 gün önce, 17 Mart'ta kapatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı