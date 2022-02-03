‘Malı götürme’ kavgası büyüyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Millet İttifakı’nda kavga ve rant paylaşımı anlaşmazlıkları, kamuoyu önüne taşındı. Belediyeler üzerinden birbirini yiyen zillet paydaşlarının yeni kavga konusu ise karşı partilerden oy alabilme ve diziliş sırası. İP’li Yavuz Ağıralioğlu’nun “Biz AK Parti ve MHP’den oy alabiliyoruz, CHP biz olmasak Cumhur İttifakı’ndan ne kadar oy alabiliyor?” diyerek ortağını küçümsemesi kavgayı kızıştırdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Biz olmasaydık şöyle olurdu, böyle olurdu, bunların kıymeti harbiyesi yok” diyerek İP’e kroşe vurdu. Zilletin ‘küçük’ ortağı Ahmet Davutoğlu ise kendi başlattığı “oturma sırası” tartışmasıyla ilgili “Kimin nereye oturacağı önemli değil. Müsamere oynamıyoruz biz” çıkışında bulundu.

Hiçbir ortak yanları yok

İP’li Ahmet Çelik’in, “CHP’li belediyeler bizim oylarımızla seçildiklerini unuttu” sözleri hâlâ gündemdeki yerini korurken, uzmanlar hiçbir ortak paydası olmayan partilerin oluşturduğu ittifakta rant kavgasının büyüdüğünü dile getirdiler. Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucu Başkanı Adnan Baran: “Millet İttifakı’ndaki kavgalarının sebebi malı götürme kavgasıdır. ‘Şunlar malı götürüyor da biz niye götüremiyoruz’ çatışması yaşıyorlar. Bunlar ülkeye hizmet için bir araya gelselerdi, kazandıkları belediyelerde birbirini teşvik edip hizmette yarışırlardı. Üst aklın kurduğu bu yapının hiçbir fikir birliği yoktur. Beş benzemezin bir araya geldiği bu ittifakın seçimi görmesi bile zor. Ama ittifak büyüdükçe güçleri değil kavgaları büyüyor.”

Bunlar ülkeyi de paylaşır

Gazeteci Yazar Galip İlhaner: “Millet İttifakı fokur fokur kaynıyor. İttifakı kuran CHP başlı başına kaynayan kazan. Kılıçdaroğlu bir yandan, İmamoğlu ekibi bir yandan, partiden atılan Kemalistler bir yandan partiyi kaynatıyor. Kurultaylarını bile ertelediler bu sebeple. Cumhurbaşkanlığı yapmış Gül, başbakanlık yapmış Davutoğlu, bakanlık yapmış Babacan, Erbakan’ın mirasını bitiren Karamollaoğlu gibiler Kemal Bey’in oyuncağı olmuş adeta. Birbirlerine karşı da FETÖ taktiklerini kullanıyorlar. Bugün rant için belediyeleri paylaşan, yarın iktidar olduğunda memleketi de paylaşır. Herkesi de perişan ederler. Millet İttifakı’nın akıbeti FETÖ gibi dağılıp perişan olmaktır. Bu kirli ittifakı millet dağıtacaktır. Millete gelene kadar ittifak kendi kendini dağılma aşamasına kadar da getirecektir.”