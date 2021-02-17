Malhun Hatun’u oynayan kim? MalhunHatun'u kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan isim belli oldu. Büyük ilgiyle takip edilen tarihi dizi Kuurluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Malhun Hatun diziye dahil oldu. Peki, Makhun Hatun karakterini kim oynuyor?

Malhun Hatun’u oynayan oyuncu kim?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan isim Savaşçı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi isimlerde rol alan 1986 doğumlu Yıldız Çağrı Atiksoy.

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

Tarihte Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir.

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.