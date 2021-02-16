Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni bir ismi daha transfer etti. Bala Hatun ile evli olan Kayı Beyi Osman Bey, babası Ertuğrul Bey’in vasiyeti üzerine evlat sahibi olmak için ikinci evliliğini yapacak. Bala Hatun, Osman Bey’i kendi eliyle hatunu bulacağını söylemesi üzerine Osman Bey, ancak bir bey kızı ile evleneceğini Bala’ya söyledi. İzleyici Osman Bey’in kimle evleneceğini merak ederken, Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman’a dahil oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Osman Bey’in evleneceği Malhun Hatun’u oynayacak. Peki Malhun Hatun kimdir? Osman Bey Malhun Hatun ile ne zaman evlendi? Malhun Hatun’u oynanan Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir. Bala Hatun'un vefat tarihi ise 1324 olarak görülüyor.

Osman Bey Bala ile evliyken mi Malhun Hatun ile evlendi?

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der. Kuruluş Osman dizisinin aksine tarihde ilk evliliğini 1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile yaptığı yazmakta. Osman Gazi, bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.

İlk eşi, Malhun Hatun - Eskişehir Beyi Ömer Abdülaziz Bey'in kızı, Orhan Gazi'nin annesi.

İkinci eşi, Râbi'a Bala Hâtun - İslam alimi Şeyh Edebali‘nin kızı.

Osman Bey’in Malhun Hatun’dan kaç çocuğu var?

Osman Bey’in erkek çocukları

Osman Bey ve Malhun Hatun’un çocukları şunlardır: Orhan Gazi, Savcı Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Hamid Bey, Melik Bey.

Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331) (Bala Hatun’dan)

Orhan Bey (1281 - 1362) (Malhun Hatun’dan)

Çoban Bey (1283 - 1337) (Malhun Hatun’dan)

Pazarlı Bey (1285 - 1311) (Malhun Hatun’dan)

Hamid Bey (1288 - 1329) (Malhun Hatun’dan)

Melik Bey (1290 - 1366) (Malhun Hatun’dan)

Soman Bey’in kız çocuğu

Fatma Hatun (Malhun Hatun’dan)

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde Karşıyaka İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve daha sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile ilk ekran deneyimi yaşamıştır.

Yağmurdan Sonra, Ah İstanbul, Yersiz Yurtsuz, Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Görüş Günü Kadınları, Yedi Güzel Adam ve Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırdı.