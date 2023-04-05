Malezya'nın ANKA'ları "Güney Çin Denizi"nde görev yapacak

Dönemin Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Malezya Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında açılan ihale sonuçlarına değinmişti.

Bakan Hüseyin açıklamasında Malezya Hava Kuvvetleri için orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) insansız hava aracı tedariki kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen İHA sisteminden 3 birim / sistem alınacağını belirtmişti.

Bahse konu İHA sisteminin ANKA SİHA sistemi olduğu düşünülmüştü. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda göreve gelen Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamad Hasan, TUSAŞ’tan tedarik edilecek olan ANKA İHA’ların Güney Çin Denizi’nde görev yapacağını açıkladı.

Defence Security Asia tarafından yapılan habere göre Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğimiz 3 adet İHA, Güney Çin Denizi’ne konuşlandırılacak. 350 kilometre ötesini görebilme yeteneğine sahip olacağız. Bu İHA’lar bizim göz ve kulağımı olacak. Orada (Güney Çin Denizi) Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızın (GSYİH) yüzde 20’sinden fazlası bulunuyor. Bizim petrol ve gaz kuyularımız var. Bu durum bizim için çok önemli. Onlarca kez sularımız işgal edildi ve artık sularımızın işgal edilmesini seyirci kalamayız."

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Temmuz 2022’de Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob ve Ağustos 2022’de ise Malezya Kralı Sultan Abdullah Türkiye ziyaretleri sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) üretim tesislerini gezerek üretilen ürünler hakkında bilgi almışlardı.

TUSAŞ ANKA

İlk uçuşunu 30 Aralık 2010 yılında gerçekleştirmiştir ve 2013 yılında envantere girmiştir. Gece/gündüz ve kötü hava şartlarında bile kesintisiz görev alabilen; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı alabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Tunus Silahlı Kuvvetleri’ne toplamda 6 adet ANKA İHA ve 3 yer kontrol istasyonu siparişinden 1 adet İHA Tunus’a teslim edildi. Kazakistan ile yapılan anlaşmaya göre 3 adet ANKA İHA ve 2 adet yer kontrol sistemi 2023’te teslim edilecek.

Genel özellikleri

- Gövde uzunluğu: 8 m

- Kanat açıklığı: 17 m

- Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg

- Yakıt ağırlığı: 250 kg

- Yararlı Yük Ağırlığı: 350

- Azami hız: 217 km/s

- Servis irtifası: 30,000 ft

- Havada Kalış Süresi: 24 – 32 saat

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