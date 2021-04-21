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Dünya Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı
Dünya

Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı

Malezya hükümeti, askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 08:14:00 -
Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde Myanmar'daki son durumu müzakere etti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Hişamuddin, "Myanmar'da şiddetin son bulması ve gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılması konusunda Malezya'nın duruşunu görüşmede yineledim." dedi.

Hişamuddin ayrıca, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) belirlediği bir temsilcinin, Myanmar'daki taraflarla görüşmesine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ASEAN liderleri 24 Nisan'da, Myanmar'daki krizi görüşmek üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek özel zirvede bir araya gelecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

 

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