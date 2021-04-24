Malezya’dan faizsiz sürdürülebilirlik tahvili

Toplam 800 milyon dolar değerindeki 10 yıllık ve 500 milyon dolar değerindeki 30 yıllık tahviller dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcıların ilgilerini çekti. Getirileri faizle değil, sürdürülebilir büyümeye yönelik çevre dostu yatırımların kazançlarıyla ödenecek tahvillere talep yağdı. ABD dolarına endeksli tahvillerin arzında 6.4 katı talep toplanırken, 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 2.07, 30 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 3.075 oldu. Hükümet, yoğun talep üzerine tahvil arzını 1.3 milyar dolara çıkardı. Küresel piyasada yatırımcıların ilgisiyle karşılaşan tahvillerden 10 yıl vadelilerin yüzde 55’i Asya, yüzde 33’ü Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika bölgesi (EMEA), yüzde 12’si ABD’deki yatırımcılar tarafından satın alındı. 30 yıl vadeli tahvillerin yüzde 46’sı Asya, yüzde 33’ü Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika bölgesi (EMEA), yüzde 21’i ise ABD’deki yatırımcıların portföylerinde yerini buldu.