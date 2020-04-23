Malezya'da "sosyal mesafeli ramazan" başlıyor

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke gibi Malezya'da da bu yıl sosyal mesafeli bir ramazan geçecek.

Salgını önlemek üzere 18 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle sosyal hayatın durduğu ve ramazanın 24 Nisan'da başlayacağı ülkede, bir ay boyunca toplu yapılan her türlü dini etkinliklerin iptal edilmesi kararı alındı.

Buna göre ülke genelinde cami ve mescitler, mübarek ay boyunca yapılan teravih namazı ve mukabele gibi dini etkinliklere kapalı olacak.

Dini ibadetlerin yanı sıra ülkede şimdiye kadar her ramazanda gerçekleşen toplu iftar ve sahur etkinlikleri de yapılmayacak.

Başta başkent Kuala Lumpur'daki bağımsızlık meydanı Dataran Merdeka olmak üzere ülke genelinde her yıl iftarların düzenlendiği meydanlar bu sene boş kalacak.

- Salgın en çok ramazan pazarcılarını etkileyecek

Malezya'nın şehir merkezlerinde her ramazanda kurulan geleneksel ramazan pazarları, Kovid-19'dan ötürü ülkede uygulanan tedbir ve kısıtlamalar nedeniyle en büyük mağduriyeti yaşayacak.

Hükümet geçen ay ramazan pazarcılarını mağdur etmemek üzere sosyal mesafenin ayarlanabileceği şekilde farklı ramazan pazarı konseptleri üzerinde çalışmalar başlatmıştı.

Salgının yayılmaması için hükümet, ramazan pazarları için "araba üzerinden alışveriş" veya mobil taksi uygulamaları üzerinden "evlere yemek dağıtımı" çözümleri üretmişti.

Yapılan çalışmalar sonucu her iki durumda da sokaktaki ramazan pazarlarının sağlık riski taşıyacağı sonucuna varan hükümet, geçen hafta aldığı kararla ramazan pazarlarının hiçbir şekilde kurulmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Hükümetin ramazan pazarlarına yasak kararı üzerine bu yıl tezgah kurması beklenen pazarcılar, satışlarını internet üzerinden yapacak.

Sosyal medya platformlarında kurulan ramazan pazarı gruplarında birçok pazarcı, geleneksel Malay yemeklerinden Hint, Asya ve Orta Doğu mutfağına kadar çok sayıda iftarlık ürünleri tanıtma imkanı buluyor.

Kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca hiçbir vatandaşın ikamet ettiği yerin 10 kilometre ötesine gidememesinden ötürü pazarcılar, evlerinde yaptıkları yemeği kendi mahalleleri içinde dağıtabiliyor.

Bu yıl daha az kazanç sağlayacak olmalarına rağmen pazar esnafı, en azından internet üzerinden satış yapabilecekleri için mutlu.

- Restoranlar akşam 8'den sonra çalışma yasağına karşı

Kovid-19 salgını nedeniyle 18 Mart'tan bu yana sadece yemek siparişleri dağıtmak üzere çalışmalarına müsaade edilen restoran ve yiyecek sunan dükkanlar, hükümetin mevcut uygulamalarından ötürü ramazan boyunca müşteri taleplerine yetersiz kalma riski altında.

Malezya Hint Müslüman Restoran Sahipleri Derneği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetten bu alanda makul bir değişiklik bekliyoruz. Eğer çalışma saatlerimiz esnetilirse müşterilerimize sahurluk yemek dağıtma imkanımız da olacaktır." dedi.

Restoran sahiplerinin şikayetlerine dair henüz bir açıklamada bulunmayan hükümetin, kısmi sokağa çıkma yasağı boyunca çalışma saatlerinde herhangi bir değişikliğe gideceği öngörülmüyor.

- Bayram öncesi memlekete dönüşlere şartlı izin

Kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilan edilen seyahat yasağı, Müslümanların bayram öncesinde memlekete dönme adetini de zorlaştıracak.

Halk arasında "balik kampung" (köye dönüş) denilen bayram öncesi memlekete dönüşlere, hükümetin salı günü aldığı karar uyarınca şartlı izin verilecek.

Bu kapsamda ilk olarak kampüslerinde mahsur kalan 100 bine yakın üniversite öğrencisinin ramazanda evlerine dönüşüne izin veren Savunma Bakanlığı, vatandaşların memlekete dönüşlerinin polis merkezlerinden alınan izin dahilinde gerçekleşeceği açıklamasında bulundu.

Bakanlık, herkesin bir anda memleketine dönmesine izin verilmeyeceğini belirterek, trafik yoğunluğu ve kalabalığa mani olmak için dönüşlerin kademeli olarak gerçekleşeceğini söyledi.

- Dini vaazlar sosyal medya üzerinden verilecek

Toplu etkinliklerin iptal edilmesi kararı üzerine ramazan boyunca Malezya'da camiler, dernekler veya konferans salonlarında dini toplantılar yapan hocaların da vaazlarını sosyal medyaya taşıması bekleniyor.

Malezya genelinde tanınmış çoğu hoca ve İslam alimi, ramazanın maneviyatına dair Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından canlı yayın yapacaklarını takipçilerine duyurdu.

Malezyalı hocalar, sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlar üzerinden, oruç ibadetine dair takipçilerinin fıkhi sorularını cevaplandırarak Müslümanlara dini vecibelerini hatırlatmayı amaçlıyor.