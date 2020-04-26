Malezya'da Kovid-19 şarkısı yazan amatör müzisyen fenomen oldu

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili blues tarzda bir şarkı besteleyen müzisyen, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Başkent Kuala Lumpur'da yaşayan ve müzikle amatör olarak ilgilenen Sheith Faikis Abubakar, ülke genelinde etkisini sürdüren salgın ve kısmi sokağa çıkma yasağı süresince yaşadıklarını notalara aktarmak için şarkı besteledi.

Sheith'in eşi ve kızıyla söylediği "Covid-19 Blues" isimli şarkı, YouTube'da 100 binin üzerinde izlendi.

Malezya medyasından çok sayıda gazete ve televizyon, Sheith'den "Kovid-19'a blues yazan adam" olarak bahsetti.

AA muhabirine konuşan Sheith, kendisini müzisyen olarak tanımlamadığını belirterek "Covid-19 blues videosunu yükledikten sonra çoğu kişi beni blues müzisyeni olarak algıladı. Ben normal bir ofiste çalışan sıradan bir vatandaşım. Müzikle sadece hobi olarak ilgileniyorum. Boş vakitlerimde gitarımla yaptığım müzik çalışmalarını YouTube'a yüklemeyi seviyorum. Bunun dışında herhangi bir müzik kariyerim yok." dedi.

- Blues tarzda şarkı fikri kendiliğinden gelişti

Sheith, Kovid-19 için şarkı yapma fikrinin nasıl geliştiğini şöyle anlattı:



"Bir gün elime gitarı alıp eşimi ve kızımı güldürmek için kendi kendime virüsle alakalı birkaç şiirsel şeyler söyledim. Daha sonra bu sözlerden bir şarkı besteleyebileceğimi fark ettim ve blues şarkısı yapma fikri o şekilde gelişti."

Malezyalı internet fenomeni, şimdiye kadar şarkısıyla ilgili çok güzel yorumlar aldığını ve videosunun bu kadar çok izlenmesinden memnun olduğunu ifade etti.

Sheith, ülkesindeki kısmi sokağa çıkma yasağına ilişkin de şunları söyledi:

"Şimdiye kadar gayet iyiyim. Zira alışveriş ve diğer ihtiyaçlar için dışarıya çıkabiliyoruz. Zaten evde oturup gitarımla pratik yapmayı seviyordum ama tabii ki bu süreçte akrabalarımı özlüyorum. Dünya olarak zor bir süreçten geçtiğimiz doğrudur. Ama olumlu taraflarından bakacak olursak ailemizle, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebiliyor, bir şeyler üretmek için vakit bulabiliyoruz."

Görevi başındaki sağlık çalışanları ile güvenlik güçleri için de şarkı yazdığını belirten Malezyalı internet fenomeni, kısa süre içinde bu şarkısını YouTube'da paylaşacağını sözlerine ekledi.