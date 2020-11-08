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Aktüel Malezya'da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü
Aktüel

Malezya'da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:47:19 -
Malezya'da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da iki helikopterin uçuş sırasında birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Malezya Polis Teşkilatının açıklamasına göre, yerel saatle 11.10'da uçuş talimi için Selangor eyaletindeki Subang Havalimanından hareket eden iki helikopter, kalkıştan kısa süre sonra havada çarpışarak başkent Kuala Lumpur'daki bir okulun bahçesine çakıldı.

Olay yerine ulaşan polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 3 kişi ise yaralandı.

Polis Sözcüsü Faruk Esha, yaralıların durumunun iyi olduğunu, kazanın sebebinin araştırıldığını söyledi.

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