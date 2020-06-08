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Aktüel

Malezya'da ekonomik toparlanmanın yıl sonunda başlaması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:37:12 -
Malezya'da ekonomik toparlanmanın yıl sonunda başlaması bekleniyor

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilenen Malezya'nın, bu yılın sonunda toparlanma sürecine girmesi bekleniyor.

Dünya Bankası'nın Malezya Temsilcisi Dr. Firas Raad, yaptığı açıklamada, Malezya'nın bu süreçte salgını önleyici ekonomik tedbirlere odaklandığını söyledi.

Raad, "Malezya, salgının ülkede kontrol altına alındığını temin ettikten sonra KOBİ'lerin toparlanması ve zayıf durumdaki vatandaşların ekonomik destek bulabilmesi için desteklerini sürdürmelidir." dedi.

Dünya Bankası'nın Malezya'nın 2020 GSYH'sini revize etmeden önce Kovid-19'un ülke ekonomisine nihai etkisini incelemeyi sürdürdüklerini aktaran Raad, "Malezya'nın yüksek gelirli ülke statüsüne geçmesi için verimlilik artışını teşvik etmesi gerekir. Bu da beşeri sermayeye büyük yatırımlar yaparak mümkün olabilir." diye konuştu.

Bu süreçte devletin özel sektörle el ele vermesinin önemine işaret eden Raad, özel sektörün büyümesinin ekonomik gerilemeyi büyük oranda durduracağını kaydetti.

Malezya'da hükümet, 5 Haziran'da, Kovid-19'un yol açtığı ekonomik zararı sübvanse etmek için 8,2 milyar dolarlık kısa dönem ekonomik teşvik paketi açıklamıştı.

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