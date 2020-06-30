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Aktüel

Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-30 05:18:05 -
Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kelantan Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Muhammed Piah, Bachok sahilinden açılan ve içinde 20 kişinin olduğu teknenin fırtınada alabora olduğunu açıkladı.

Teknedeki 12 kişinin sağ kurtarıldığını kaydeden Abdullah, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sağ kurtarılanların kaza sırasında yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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