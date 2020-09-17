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Aktüel Malezya, siber korsanlıkla suçlanan 2 vatandaşını ABD'ye iade edecek
Aktüel

Malezya, siber korsanlıkla suçlanan 2 vatandaşını ABD'ye iade edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:48:51 -
Malezya, siber korsanlıkla suçlanan 2 vatandaşını ABD'ye iade edecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, ABD'de 100'den fazla kuruma yönelik bilgisayar korsanlığı yapmakla suçlanan iki vatandaşını ABD'ye iade edeceğini açıkladı.

Malezya Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının, suçlamalara muhatap olan 2 Malezya vatandaşının iadesine yönelik talebinin 3 Eylül'de geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Başsavcılık makamı, iade talebini olumlu karşılamıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen hafta hakkında yakalama kararı çıkarılan Malezyalı işadamlarının 14 Eylül'de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, iade işleminin en kısa zamanda yapılacağı kaydedildi.

ABD hükümeti, 5 Çin vatandaşı ve 2 Malezyalıyı, sosyal medya, bilgisayar oyunu ve telekomünikasyon şirketleri ile üniversitelerin bulunduğu 100'den fazla kuruma yönelik bilgisayar korsanlığı faaliyeti yürütmekle suçlamıştı.

Hazırlanan iddianamelerde bilgisayar korsanları grubu "APT41" ile bağlantılı şüphelilerin, mali kazanç ve casusluk amacıyla kurum ve kişilerin internet ve ağ altyapılarına sızdığı ileri sürülmüştü.

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