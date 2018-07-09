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‘Malezya ile ticaretimizi artırmayı istiyoruz’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Malezya ile ticareti geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı istediklerini ifade etti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:32
‘Malezya ile ticaretimizi artırmayı istiyoruz’

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh ve beraberindeki heyet Baran’ı ziyaret etti.

Baran, Türk halkının Malezya’ya pozitif bir bakışı olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için ATO olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Malezya ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapılabileceğine işaret eden Baran, “Ülkeler iç pazarda ürün satarak ekonomisini geliştiremez, bu nedenle dış ticaretin önemi büyük. Oda olarak şehrimizin ihracat potansiyelini artırmak için üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını destekliyoruz. Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı isteriz” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:32
  1. ATO
  2. Gürsel Baran
  3. Malezya

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