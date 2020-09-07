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Aktüel Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 vakaları artıyor
Aktüel

Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 vakaları artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:07:34 -
Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 vakaları artıyor

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Malezya'da son 24 saatte 62 yeni Kovid-19 vakası görülürken, ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 459'a yükseldi.

Ülkede bugün 9 kişi daha sağlığına kavuşurken, Kovid-19'dan iyileşen toplam kişi sayısı 9 bin 124'e çıktı. Ülkedeki aktif vaka sayısı 207 olarak kaydedidi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

Son açıklanan vaka artışları, Malezya'da son 3 ayın en yüksek rakamı olarak belirlendi.

- Endonezya 

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 880 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 196 bin 989’a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 artışla 8 bin 130’a, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 77 artışla 140 bin 652’ye çıktı.

Öte yandan Endonezya Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Tri Yunis Miko Wahyono, başkent Cakarta’da salgının bulaşma oranının yüzde 14 çıkması nedeniyle kısıtlamaların tekrar uygulanması gerektiği önerisinde bulundu.

- Japonya

Japonya’da son 24 saatte 228 Kovid-19 vakası görülürken, ülkedeki toplam vaka sayısı 73 bin 28’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam ölü sayısı da 1388’e çıktı.

Son bir günde yeni 77 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 849’a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 9 bin 88’e, Kanagawa’da 5 bin 459’a, Aiçi’de 4 bin 730’a, Saitama’da 4 bin 133’e, Çiba’da 3 bin 211’e, Hyogo’da 2 bin 360’a, Okinawa’da 2229’a, Hokkaido’da 1834’e, Kyoto’da 1583’e, İşikawa'da 708'e çıktı.

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