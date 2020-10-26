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Aktüel Malezya bu yılki APEC zirvesini sanal ortamda düzenleyecek
Aktüel

Malezya bu yılki APEC zirvesini sanal ortamda düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:50:57 -
Malezya bu yılki APEC zirvesini sanal ortamda düzenleyecek

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya, ev sahipliğini yapacağı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin bu yıl internet ortamında düzenleneceğini duyurdu.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da başlayacak zirvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Yeni Zelanda hükümeti, 2021'deki ev sahipliği yapacağı APEC zirvesini internet ortamında düzenleme kararı almıştı.

- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Bu yılki dönem başkanlığını Malezya'nın üstlendiği APEC'in Ekonomik Liderler Zirvesi'nin 20 Kasım'da başlaması planlanıyor.

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