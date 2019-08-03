Malezya Başbakanı'ndan sürpriz çağrı: Türkiye'ye gidin ve donanımlı olarak dönün

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Semarak Merdeka’da bir dizi etkinlik kapsamında halkın karşısına çıkarak Türkiye seyahati sırasında gördüklerini paylaştı. Türk halkının çalışkanlığını öven Devlet Başkanı, gençlere Türkleri örnek almalarını tavsiyesinde bulundu.

'Türkiye gibi bilgiye susuz olun'

“Türkiye’deki gelişme Malezya’dan daha iyidir ve bu Türk halkının kendisinin sonucudur” diyen Başbakan Mahathir, “Türkler kadar bilgiye susuz olun. Genç Malezyalılar Türkiye'ye gitmeli. Türk dilini öğrenmeli. 10 yıl orada çalışmalı. Döndüklerinde Türkiye’den getirecekleri ile Malezya'da değişiklikler olacağını düşünüyorum” dedi.

'Batı değerlerini taklit edersek...'

Gençleri ayrıca doğu değerleri ve yaşam biçimleriyle gurur duymaya ve zihinlerinin kolonileşmesine neden olabilecek batı kültüründen etkilenmemeye çağırdı. Batılı toplumların bir zamanlar sahip oldukları değerlerden uzak kaldıklarını iddia eden Başbakan Mahathir, “Bazen tamamen uygunsuz olan yeni yaşam değerleri yaratıyorlar. İçimizde bu görüşe hapsolmuş bazı kişiler var. Batı değerlerini taklit edersek, bir kez daha batı tarafından sömürgeleştireceğiz” dedi.

'Bunu yaparlarsa, 100 yıl içinde milletler yok olacak'

Eşcinsel yaşam tarzının yükselmesinin nedenini, batı özgürlüklerinin yanlış yorumlanmasının bir tezahürü olduğunu söyleyen Mahathir, “Erkekler erkeklerle evleniyor Kadınlar kadınlarla Nasıl çocuk olabilir? Bunu yaparlarsa, bence 100 yıl içinde milletler yok olacak. Çünkü çocukları olmayacak” dedi.