Malezya başbakanı dünyaya böyle seslendi! Erdoğan sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının cesur sesidir "Vicdanın Sesi Olduğunuz İçin Teşekkürler!"

"Vicdanın Sesi Erdoğan!"

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan’ın küresel adaletsizliğe karşı sergilediği dik duruşa hayranlığını gizlemedi. Erdoğan’a hitaben konuşan İbrahim, şu tarihi ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vicdanın sesi olduğu için ve sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil aynı zamanda dünyanın geneline ve özellikle de İslam dünyasına yapmış olduğu cesur liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Sömürgecilere "Ticaret" Tokadı: Hedef 10 Milyar Dolar!

Liderlerin baş başa görüşmesinde sadece gönül bağları değil, ekonomik prangalar da konuşuldu. Başkan Erdoğan, iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılacağını müjdeledi. Bu hamle, küresel sermaye baronlarının bölgedeki oyunlarını bozacak stratejik bir "ekonomik kalkan" olarak nitelendirildi.

Mazlumun Duası, Liderin Gücü

Görüşme esnasında Halep’teki tahliye operasyonları ve insani koridor çalışmalarının sürmesi, Türkiye’nin "merhamet diplomasisi"ni bir kez daha kanıtladı. Malezya Başbakanı’nın övgüyle bahsettiği "cesur liderlik", hem masada ticaretle hem de sahada mazluma uzanan elle bir kez daha tecelli etti.