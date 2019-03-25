Malazgirt’te ‘Mesleki Kariyer Günleri’ etkinliği

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesinde ‘Mesleki Kariyer Günleri’ etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi Müdürü Dinçer İpek tarafından başlatılan ve öğrencilerin lise sonrası seçecekleri mesleki yaşantılarına kolaylık sağlayacak ‘Mesleki Kariyer Günleri’ etkinliğinin konukları Malazgirt Devlet Hastanesi çalışanları oldu. Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi konferans salonunda yapılan ‘Mesleki Kariyer Günleri’ etkinliğine Malazgirt Devlet Hastanesi çalışanlarından Fizyoterapist Yunus Timur, Hemşir Musa Erduvan, Hemşire Melike Ölke, Laboratuvar Teknikeri Mehmet Tan, Diyaliz Teknikeri Derya Çakal, Acil Tıp Teknisyeni Ali Akça katıldı. Malazgirt Devlet Hastanesi sağlık personellerinin sunum yaptığı etkinliği dikkatle dinleyen öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek, cevaplarını öğrendiler.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek, “Malazgirt Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşun bir grup sağlık personelimizi okulumuzda ağırladık. Her meslekten sağlık personeli kardeşlerimiz öğrencilerimize öğrencilik yaşantıları sonrasında seçecekleri meslekler konusunda aydınlatıcı bilgiler verdiler. Bu kariyer günlerini yapmamızdaki en büyük sebeplerden biri de, buradan mezun olan çocuklarımızın ileride meslek seçmelerinde, kendilerine çok güzel bir yol çizmelerine olanak sağlayacağını düşünüyorum. Bizleri kırmayarak ‘Mesleki Kariyer Günleri’ etkinliğimize katılan Malazgirt Devlet Hastaneli sağlık çalışanları kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.