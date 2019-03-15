Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Hannarici atandı

Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici atandı.

Son 1,5 yıldır Malazgirt Devlet Hastanesinde dâhiliye uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, Başhekim Uzm. Dr. Ejder Kamil Öztürk’ün tayinin çıkmasının ardından başhekim olarak görevlendirildi. Yeni Başhekim Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, verilen görevi layığıyla yerine getirmek için mesai arkadaşlarıyla birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Sağlık hizmeti verirken öncelikli hedeflerinin insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak olacağını kaydeden Uzm. Dr. Hannarici, "Başhekim olarak atanmış olduğum Malazgirt Devlet Hastanesinde amacımız; eğitimli ve konusunda uzman personel ile zamanında, güvenilir, doğru teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sunmayı ve sürekli gelişen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan bir hizmet sunmaktır. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken de insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma gayreti içinde olacağız" dedi.