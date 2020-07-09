Malavi'de yeni kabine eleştirelere neden oldu

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de Devlet Başkanı seçilen Lazarus Chakwera tarafından açıklanan yeni kabine eleştirilere neden oldu.



Cape Town Üniversitesinden Malavili hukuk profesörü Danwood Chirwa, kabinede eski hükümette yer almış ve yolsuzluğa bulaşmış kişilere yer verildiğini dile getirdi.



Chirwa, "Seçim yenilik için yapıldı ancak yeni kabinede değişen bir şey yok." ifadesini kullandı.



Yeni kabinenin "umut verici" olmadığını söyleyen Chirwa, hükümetin yolsuzluklarla mücadele edeceğine ilişkin herkese güvence vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Chirwa, "Daha önce yolsuzluğa bulaşmış kişiler tespit edilmeli ve yargılanmalı. Sonrasında ise yeni, temiz ve yetkili kişilere yönetim devredilmelidir." görüşünü paylaştı.



Malavi'deki yeni kabine, sosyal medyada da Malavililerin eleştirilerine neden oldu.

Eleştiriler arasında Devlet Başkanı'na yakın isimlerin bakan olarak atanması da yer alıyor.



Ülkede 23 Haziran'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 58,6'sını alan ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera kazanmıştı.

