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Aktüel

Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 01:19:54 -
Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanı Richard Chimwendo, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 499 mahkumun daha serbest bırakılacağını açıkladı.

Chimwendo, bu kararın cezaevlerindeki 21 hapishane görevlisi ve 107 mahkumun Kovid-19'a yakalanmasının ardından geldiğini belirtti.

Ülkede 5 bin kapasitesi olan hapishanelerde yaklaşık 14 bin mahkum bulunuyor.

Devlet Başkanı Chakwera, Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce 3 bin mahkuma af çıkarmıştı.

Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.

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