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Aktüel

Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek

Yeniakit Publisher
2020-05-09 00:34:25 -
Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçiminin 2 Temmuz'da yeniden yapılmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 2019 yılı mayıs ayında düzenlenen seçimin iptaline yönelik itirazları reddetti.

Başkanlık seçimlerinin 2 Temmuz'da düzenleneceğini açıklayan mahkeme, 500 sayfalık kararında, elle kayda geçirilen seçim sonuçları üzerinde özel bir sıvı kullanılarak oynandığı, oy pusulalarının çoğaltıldığı ve imzasız form kullanıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Seçimi kazanan Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika, iptal kararına itiraz etmişti.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başa gelmişti.

Seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Ülkede seçim sonuçlarına itiraz etmek için düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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