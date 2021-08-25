Malatyaspor Kongolu forvetin peşinde
Yeni Malatyaspor Kulübü, Al Ahly'de forma giyen forvet oyuncusu Walter Bwalya ile görüşmeleri ilerletti.
Yaz transfer döneminin aktif kulüplerinden Yeni Malatyaspor, Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Walter Bwalya için devreye girdi.
Al Ahly'e teklif yapıldı
Doğu Anadolu temsilcisi Yeni Malatyaspor, Al Ahly'de forma giyen Walter Bwalya'nın transferinde sona yaklaştı.
Adil Gevrek yönetimi, Mısır tarafına oyuncu için resmi teklifte bulundu. Son pürüzler giderilirse, transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Walter Bwalya'nın istatistikleri
Zambiya asıllı Kongolu milli futbolcu Walter Bwalya, önceki yıl Mısır Ligi'nde El Gouna ve Al Ahly formalarıyla 23 maça çıkarken 6 kez fileleri havalandırdı.