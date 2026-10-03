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Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

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Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

Türkiye’de elektrikli araç kullanımı her geçen gün artarken, bu araçların yangın güvenliği de gündem konusu oldu. Elektrikli araçlar yangınlarında geleneksel söndürme yöntemlerinin yeterli olmayacağı ortaya çıkınca kolları sıvayan Türk mühendisler, alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik özel yangın battaniyeleri geliştirdi.

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Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

LİM VE TEKNOLOJİ Kopyala AI Editör Ata 03.10.2026 10:03 ID: 1162205 Elektrikli araç yangınlarına karşı kalkan: Türk mühendislerinin geliştirdiği özel battaniye Türk mühendislerinin geliştirdiği özel yangın battaniyeleri, alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik kullanılıyor. Haber İçeriği Türk mühendislerinin geliştirdiği özel yangın battaniyeleri, alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik kullanılıyor. Türkiye’de elektrikli araç kullanımı her geçen gün artarken, trafikteki elektrikli araç sayısındaki yükseliş yangın güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri de gündeme getiriyor. Yakın zamanda Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen elektrikli araç yangını da bu riskleri yeniden gündeme getirirken, uzmanlar elektrikli araç yangınlarında geleneksel söndürme yöntemlerinin yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda elektrikli araç yangınlarına yönelik özel çözümler geliştiren Nivofire; itfaiyeciler, kurumsal kullanıcılar ve bireysel kullanıcılar için 3 farklı yangın battaniyesi modeli sunuyor. İtfaiyecilere yönelik geliştirilen Alpha modeli tekrar tekrar kullanılabilirken, Beta modeli uluslararası sertifikaya sahip yapısıyla kurumsal kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Omega ve diğer modeller ise apartman ve site sakinleri gibi bireysel kullanıcıların elektrikli araç yangınlarına karşı alabilecekleri önlemler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

"Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 2035 yılına kadar 8 milyona çıkması beklenmektedir" Türkiye’deki elektrikli araç sayısına değinen Nivofire firmasında Satış ve Pazarlama Müdürü olan Şemsettin Karasu, "Türkiye’de 2015 yılında elektrikli araç sayısı 500 civarındaydı. Bugün itibariyle Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Her ay Türkiye’de ortalama 15 bin adet elektrikli araç piyasaya çıkmaktadır. Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 2030 yılına kadar 1,5 milyon, 2035 yılına kadar ise 8 milyona kadar çıkması beklenmektedir" ifadelerini kullandı. Şemsettin Karasu, elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlara göre yangın riskinin daha düşük olduğunu belirterek, elektrikli araçların yanma ihtimalinin 20 ila 80 kat daha az olduğunu söyledi. Karasu, ancak yangın çıktığında ortaya çıkan tehlikelerin daha fazla olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

"Otoparklardaki elektrikli araç yangınlarında, yangın sıcaklığı 2 bin 480 dereceye kadar çıkabilmektedir" Karasu, elektrikli araç yangınlarında ortaya çıkan en önemli hususun termal kaçak yangın riski olduğunu vurgulayarak, "Termal kaçak sırasında batarya içindeki hücrelerden biri yanmaya başlar. Bu yangın kısa sürede diğer hücrelere sıçrar ve bataryanın tamamını sarar. Yangın sırasında 3 tane önemli husus ortaya çıkmaktadır. İlki, elektrikli araç yangınlarında daha yüksek sıcaklık meydana gelir. Örneğin, fosil yakıtlı araçlarda ortalama 800 ile bin derece arasında sıcaklık meydana çıkmaktadır. Ancak elektrikli araçlarda bu sıcaklıklar açık alanlarda bin 500 derece, kapalı alanlarda 2 bin derece üstüne çıkabilmektedir. Makine Mühendisleri Odası’nın 2024 yılında yayınladığı bir rapor var. Bu raporda kapalı otoparklardaki elektrikli araç yangınlarında, yangın sıcaklığının 2 bin 480 dereceye kadar çıkabildiği belirtilmektedir. Demirin erime sıcaklığı bin 538 derecedir. Kapalı otoparkta bir yangın anında eğer hızlı bir şekilde yangın kontrol altına alınmazsa binanın statik yapısını bozma riski bulunmaktadır" dedi.

#4
Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

"Alevlerin boyu 3-4 metreye kadar uzayabilmektedir" Elektrikli araç yangınları sırasında jet alevler meydana geldiğini dile getiren Karasu, "Bu alevlerin boyu 3-4 metreye kadar uzayabilmektedir. Bu jet alevler nedeniyle alevler kısa sürede yandaki araçlara ya da çevreye sirayet edebilmektedir. Üçüncü önemli husus da toksik gazlardır. Elektrikli araç yangınlarında ortaya çıkan toksik gazlar, solunduğunda ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle elektrikli araç yangınları diğer araç yangınlarından çok daha tehlikelidir" diye konuştu. Şemsettin Karasu, elektrikli araç yangınlarının yaklaşık yüzde 50’sinin şarj veya park sırasında meydana geldiğini söyleyerek, şarj istasyonları ve otoparkların yüksek riskli alanlar olduğunu bildirdi.

#5
Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

"En önemli husus, üretilen battaniyelerin ulusal ya da uluslararası sertifikaya sahip olmasıdır" Şemsettin Karasu, elektrikli araç yangın battaniyelerinin yüksek sıcaklıklara dayanan özel tekstil kumaşlardan yapıldığını belirterek, "Bu battaniyeler yanan aracın üzerine örtülerek yangının oksijenle temasını keser ve böylece yangının büyümesini, çevreye sirayet etmesini engeller. Yangın battaniyesinin kullanımı Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılında bir raporda da ilk sırada tavsiye edilmiştir. Elektrikli araç yangın battaniyelerindeki en önemli husus, üretilen battaniyelerin ulusal ya da uluslararası sertifikaya sahip olmasıdır. Bu anlamda elektrikli araçlarla ilgili olarak yayınlanmış DIN SPEC 91489 sayılı elektrikli araç yangın battaniyesi standardı bulunmaktadır. Bu standarda göre üretilen yangın battaniyeleri, sertifikalı battaniyelerdir ve güvenilir ürünlerdir" açıklamasında bulundu. "7 farklı olayda Nivofire yangın battaniyeleri kullanılmış ve etkinlikleri ispatlanmıştır" Nivofire firmasının, Türkiye’de yüzde 100 ‘DIN SPEC 91489 sertifikalı’ elektrikli araç yangın battaniyesi üreten ‘ilk ve tek yerli firma’ olduğunu vurgulayan Karasu, "Nivofire tarafından itfaiyeciler için özel olarak geliştirilmiş ve dünyada sadece iki firma tarafından üretilen özel bir yangın battaniyesi de bulunmaktadır. Nivofire yangın battaniyeleri Türkiye’nin farklı illerinde 10’dan fazla tatbikatta kullanılmıştır. Ağustos ayında, Aydın’da meydana gelen olay da dahil olmak üzere 7 farklı olayda Nivofire yangın battaniyeleri kullanılmış ve yangın battaniyeleri etkinliklerini ispatlamıştır" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

"Alfa modelimiz itfaiyeciler için özel olarak geliştirilmiş bir üründür" İtfaiyeciler, kurumsal ve bireysel kullanıcılar için üretilmiş 3 farklı modeli tanıtan Şemsettin Karasu, şu ifadelere yer verdi: "Nivofire yüzde 100 elektrikli araçla yangın tatbikatı yapan dünyadaki sayılı firmalardan Türkiye’deki ilk ve tek firmadır. Nivofire elektrikli araç yangın battaniyesi ve batarya yangınları ile ilgili olarak özel ve inovatif çözümler geliştiren bir firmadır. Nivofire’ın itfaiyeciler için, kurumsal kullanıcılar için ve bireysel kullanıcılar olmak üzere 3 farklı modeli bulunmaktadır. Alfa modelimiz itfaiyeciler için özel olarak geliştirilmiş bir üründür, defalarca kullanım özelliğine sahiptir. Beta modelimiz uluslararası sertifikalandırılmış bir üründür ve kurumsal kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Omega ve diğer modellerimiz ise daha çok bireysel kullanıcılar için apartman ve site sakinleri tarafından tercih edilmektedir."

#7
Foto - Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

Uluslararası standartlara uygun Türkiye’de tek Karasu, Nivofire’ın Türkiye’de uluslararası standartlara uygun elektrikli araç yangın battaniyesi üreten tek firma olduğunu belirterek, firma bünyesinde çeşitli patent ve faydalı model çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Karasu, Teknopark Ankara’da yer almalarının nedenlerinden birinin de teknoloji ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermeleri olduğunu ifade etti. "2 kişi tarafından 30 saniyeden az sürede elektrikli arabanın üzerine örtülebilmektedir" Battaniyelerin yangın sırasındaki kullanımını anlatan Karasu, "Elektrikli araç yangın battaniyeleri 2 kişi tarafından 30 saniyeden az sürede elektrikli arabanın üzerine örtülebilmektedir. Battaniyenin kenarlarında tutma sapları bulunmaktadır. 2 kişi, 30 saniyeden az sürede bu battaniyeyi açarak rahatlıkla araçların üzerini örtebilmektedir. Oksijenle temasını keserek yangının büyümesini, toksik gazların ortaya çıkmasını, yüksek sıcaklıklara maruziyetin önüne geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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