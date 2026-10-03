Elektrikli araç sahiplerine güzel haber: Türk mühendislerden özel yangın battaniyesi

"En önemli husus, üretilen battaniyelerin ulusal ya da uluslararası sertifikaya sahip olmasıdır" Şemsettin Karasu, elektrikli araç yangın battaniyelerinin yüksek sıcaklıklara dayanan özel tekstil kumaşlardan yapıldığını belirterek, "Bu battaniyeler yanan aracın üzerine örtülerek yangının oksijenle temasını keser ve böylece yangının büyümesini, çevreye sirayet etmesini engeller. Yangın battaniyesinin kullanımı Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılında bir raporda da ilk sırada tavsiye edilmiştir. Elektrikli araç yangın battaniyelerindeki en önemli husus, üretilen battaniyelerin ulusal ya da uluslararası sertifikaya sahip olmasıdır. Bu anlamda elektrikli araçlarla ilgili olarak yayınlanmış DIN SPEC 91489 sayılı elektrikli araç yangın battaniyesi standardı bulunmaktadır. Bu standarda göre üretilen yangın battaniyeleri, sertifikalı battaniyelerdir ve güvenilir ürünlerdir" açıklamasında bulundu. "7 farklı olayda Nivofire yangın battaniyeleri kullanılmış ve etkinlikleri ispatlanmıştır" Nivofire firmasının, Türkiye’de yüzde 100 ‘DIN SPEC 91489 sertifikalı’ elektrikli araç yangın battaniyesi üreten ‘ilk ve tek yerli firma’ olduğunu vurgulayan Karasu, "Nivofire tarafından itfaiyeciler için özel olarak geliştirilmiş ve dünyada sadece iki firma tarafından üretilen özel bir yangın battaniyesi de bulunmaktadır. Nivofire yangın battaniyeleri Türkiye’nin farklı illerinde 10’dan fazla tatbikatta kullanılmıştır. Ağustos ayında, Aydın’da meydana gelen olay da dahil olmak üzere 7 farklı olayda Nivofire yangın battaniyeleri kullanılmış ve yangın battaniyeleri etkinliklerini ispatlamıştır" şeklinde konuştu.