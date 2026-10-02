  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Camiimiz ve Kur’an kursumuz hayırlı olsun: Dava adamı ağabeyimin amel defteri açık kalacak 839 yıl önce Haçlı’dan kurtarılmıştı: Kudüs, yeniden fatihlerini bekliyor Konya’da dev yatırım! Başkan Altay 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu Belediye Başkanı Candaroğlu’ndan dua ve teşekkür: Hem İslam alemine hem beldemize hayırlı olsun Kaymakam Hersanlıoğlu, Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı! Milletin devleti için bedel ödediler Uraloğlu’ndan fon krizine ilişkin sert açıklama: Ucu kime dokunursa gereği yapılacak Fon krizinde ikinci toplantı yapıldı! Cevdet Yılmaz duyurdu: İlave adımlar atılıyor! Müslümanlara hayırlı olsun! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı Yabancılara fahiş nikah tarifesine ceza: Yeni Parti'li belediyede Faşist Uygulama Kazada yaralılar var! Tramvay ve minibüs birbirine girdi
Gündem Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme
Gündem

Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme

Yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 33 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon ve adli işlemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları, bu amaçla kişileri organize ettikleri ve bu kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ile mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, kişilere ait IBAN bilgileri kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin, mobil bankacılık üzerinden başka kişilerin hesaplarına veya bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Alınan ifadeler ve yapılan teşhisler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüphelinin daha dahil edildiği, bunlardan 5'i hakkında gözaltı kararı verildiği, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli bugün Başsavcılığa sevk edildi. Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan bir şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Başsavcılık tarafından 36 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık açıklamasında, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Nevşehir merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
Nevşehir merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Yerel

Nevşehir merkezli dört ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Gündem

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 8 şüpheli serbest, 12'sine adli kontrol
Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 8 şüpheli serbest, 12'sine adli kontrol

Yerel

Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 8 şüpheli serbest, 12'sine adli kontrol

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23