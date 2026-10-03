Belgesel tadında TEKNOFEST: VR ile arıların dünyasına daldılar!

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST, farklı kurumların geliştirdiği projelere ev sahipliği yaparken, tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik çalışmalar da Şanlıurfa da düzenlen festivalde dikkat çekiyor. Bu kapsamda Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü de Kafkas arısının tanıtılması ve arıcılık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla TEKNOFEST'te yer aldı.

ARILARIN DÜNYASI SANAL GERÇEKLİKLE ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Festival alanında büyük ilgi gören çalışmalardan biri, arıların yaşamını konu alan 3D Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması oldu. Uygulama sayesinde ziyaretçiler, günlük yaşamda gözlemlenmesi oldukça zor olan arıların dünyasını teknolojik bir deneyimle görme fırsatı buldu.

VR deneyiminde kullanıcılar, bir bal arısının kovan içerisindeki yaşamına ve doğadaki faaliyetlerine farklı bir perspektiften tanıklık edebiliyor. Arıların kovandaki yaşamı, çalışma düzeni ve nektar ile polen toplamak amacıyla gerçekleştirdikleri uçuşlar, üç boyutlu teknoloji aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Bu yönüyle uygulama, yalnızca bir tanıtım çalışması olmanın ötesinde, özellikle çocuklar ve gençler için arıların ekosistemdeki önemini daha anlaşılır hale getiren interaktif bir eğitim deneyimi sunuyor.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nün TEKNOFEST'teki çalışması, yerel bir biyolojik değerin teknoloji aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasına örnek oluşturdu. Kafkas arısının özelliklerinin, yaşam döngüsünün ve arıcılığın öneminin sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere aktarılması, geleneksel üretim alanları ile teknolojik gelişmelerin bir araya gelebileceğini de ortaya koydu.

Kafkas arısının dünyasını TEKNOFEST ziyaretçilerine açan VR uygulaması, doğa, tarım ve teknolojiyi aynı deneyimde buluşturarak festivalin dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.